​Карасёв о работе на матче «Манчестер Сити»: «Надеюсь, мы достойно представили российский футбол»

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20 Марта 2021, 22:29,
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Арбитр Сергей Карасёв сделал публикацию в Instagram по поводу своей работы на матче «Манчестер Сити» против гладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов.
Карасёв поблагодарил всех за поддержку, а также отметил, что работа на играх плей-офф Лиги чемпионов является для арбитров большой целью.
«Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в этот вечер и приложим максимум усилий, чтобы сделать это в будущих матчах», - написал Карасёв.
Ранее политик Владимир Жириновский призвал вручить Карасёву государственную награду за отказ встать на одно колено в поддержку акции Black Lives Matter.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сергей Карасёв