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​Карасёв о работе на матче «Манчестер Сити»: «Надеюсь, мы достойно представили российский футбол»

20 Марта 2021, 22:29,

Арбитр Сергей Карасёв сделал публикацию в Instagram по поводу своей работы на матче «Манчестер Сити» против гладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

Карасёв поблагодарил всех за поддержку, а также отметил, что работа на играх плей-офф Лиги чемпионов является для арбитров большой целью.

«Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в этот вечер и приложим максимум усилий, чтобы сделать это в будущих матчах», - написал Карасёв.

Ранее политик Владимир Жириновский призвал вручить Карасёву государственную награду за отказ встать на одно колено в поддержку акции Black Lives Matter.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Карасёв
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