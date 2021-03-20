​Карасёв о работе на матче «Манчестер Сити»: «Надеюсь, мы достойно представили российский футбол»

Арбитр Сергей Карасёв сделал публикацию в Instagram по поводу своей работы на матче «Манчестер Сити» против гладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

Карасёв поблагодарил всех за поддержку, а также отметил, что работа на играх плей-офф Лиги чемпионов является для арбитров большой целью.

«Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в этот вечер и приложим максимум усилий, чтобы сделать это в будущих матчах», - написал Карасёв.

Ранее политик Владимир Жириновский призвал вручить Карасёву государственную награду за отказ встать на одно колено в поддержку акции Black Lives Matter.