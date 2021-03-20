«Жестокая жеребьёвка»: Нурмагомедов отреагировал на пары 1/4 финала Лиги чемпионов

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20 Марта 2021, 11:39,
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в смешанных единоборствах, поделился мнением о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
«Жестокая жеребьевка», - гласит сообщение спортсмена в «Инстаграме».
Напомним, что по итогам жребия были сформированы следующие пары: «Манчестер Сити» - «Боруссия» Дортмунд, «Порту» - «Челси», «Бавария» - «ПСЖ», «Реал» - «Ливерпуль».
Поединки состоятся в первой половине апреля. Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле (Турция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Хабиб Нурмагомедов