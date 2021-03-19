Модрича признали игроком недели в Лиге чемпионов

На сайте УЕФА сообщается о том, что Лука Модрич был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. В ответном матче 1/8 финала против «Аталанты» хорватский полузащитник показал 94% точности передач и сделал один результативный пас на партнёра. «Сливочные» отпраздновали победу с результатом 3:1.

На звание лучшего игрока недели в сильнейшем клубном турнире континента также претендовали Кевин де Брёйне, Н’Голо Канте и Йозуа Киммих.

Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов уже состоялась. «Реал» с Лукой Модричем в составе сразится против «Ливерпуля».