Модрича признали игроком недели в Лиге чемпионов

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19 Марта 2021, 14:44,
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На сайте УЕФА сообщается о том, что Лука Модрич был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. В ответном матче 1/8 финала против «Аталанты» хорватский полузащитник показал 94% точности передач и сделал один результативный пас на партнёра. «Сливочные» отпраздновали победу с результатом 3:1.
На звание лучшего игрока недели в сильнейшем клубном турнире континента также претендовали Кевин де Брёйне, Н’Голо Канте и Йозуа Киммих.
Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов уже состоялась. «Реал» с Лукой Модричем в составе сразится против «Ливерпуля».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
Канте мог бы поспорить
ни о чем ... вторую игру вообще начал с запасной скамейки