Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов

Быстро отгремела жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов. В апреле нас ждёт решающая часть этого длительного европейского сезона, на который тренеры устали уже жаловаться. Одному из главных любителей говорить о календаре (Юргену Клоппу) в четвертьфинале достался любимчик лигочемпионской фортуны - Зинедин Зидан, что делает противостояние «Реала» и «Ливерпуля» особенно интересным.

«Евро-футбол.ру» проанализировал четвертьфинальные пары и постарался найти фаворита в каждой. В половине случаев сделать это очень просто, другие два противостояния выглядят более интригующим. Давайте разбираться.

«Манчестер Сити» - «Боруссия» Дортмунд, вероятность прохода англичан - 80%

Если брать общее состояние команд, то тут безусловный фаворит - «Манчестер Сити». Гвардиола максимально разогнал команду к главному отрезку и сезона и недавняя серия в 21 победу подряд - лишнее тому подтверждение. Уступили «дьяволам» и дальше принялись штамповать победы. Облегчает задачу «горожанам» кадровая ситуация и календарь. Травмированных у Гвардиолы пока нет, а в АПЛ огромный отрыв, что позволит акцентировано подходить к матчам с немцами.

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Всё идёт к тому, что «Манчестер Сити» опять спокойно выбьет «Боруссию» из Лиги чемпионов (до этого пострадал Гладбах), но есть интрига. «Горожане» оставляют много свободных зон в обороне, а Эрлинг Холанн - сейчас лучший по поиску пространства и скоростным рывкам. Наконец-то норвежец получает настоящую проверку своих бомбардирских навыков. Сколько он наколотит в матче против «Сити», как думаете?

«Порту» - «Челси», вероятность прохода англичан - 65%

«Челси» при Тухеле похорошел, как Москва при Собянине, но отдавать слишком явное превосходство «синим» не будем. Команда отлично двигается, душит соперника командным прессингом, но с реализацией проблемы имеются, а «Порту» подавить непросто. Волевой камбэк в Турине тому подтверждение. Наверное, если где-то и ждать сенсации, то в этой паре. Капитан «драконов» Сержиу Оливейра не для того выдавал огненную концовку с «Юве», чтобы потом безвольно сливать «Челси». Звёзд у «Порту» почти нет (Марега, Корона, Тареми), но порядок бьёт класс («Тоттенхэм» не даст соврать), так что «Челси» расслабляться нельзя.

«Бавария» - «ПСЖ», вероятность прохода немцев - 60%

Составы сравнивать можно, но использование этих составов разнится. «ПСЖ» играет на индивидуальности звёзд, а «Бавария» давит слаженной работой, что обязательно скажется в решающем матче. К тому же, не будем забывать про умение немцев настраиваться на серьёзных соперников. Двухраундовое противостояние «Баварии» и «ПСЖ» не будет таким скучным, как прошлогодний финал, который выиграли как раз мюнхенцы, поэтому можно ждать даже повторение матчей «Баварии» или «ПСЖ» против «Барселоны». Чуть больше вероятность, что в качестве проигравшей стороны будут парижане. Уж слишком многое зависит от куража Мбаппе или Неймара.

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«Реал» - «Ливерпуль», вероятность прохода англичан - 55%

Самая неоднозначная пара. Почему небольшое превосходство на стороне англичан? Тут сработали догадки. Юргену Клоппу уж слишком не везёт в этом сезоне, должна же судьба вернуть должок. А Зидан ещё не отдал за три натужные победы в ЛЧ подряд. К тому же, «Ливерпуль» серьёзных задач в чемпионате Англии уже не решает - можно сосредоточиться на еврокубке. А вот «Реал» вовлечён в борьбу за золото Ла Лиги. На данный момент обе команды нестабильны, выдавать прогноз на апрель по футбольной составляющей - гиблое дело. Противостояние «Реала» и «Ливерпуля» явно решают сопутствующие факторы. Главным из которых, скорее всего, станет везение.