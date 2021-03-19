​Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов

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19 Марта 2021, 14:22,
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Пятничная жеребьёвка Лиги чемпионов стала последней в этом сезоне. В штаб-квартире УЕФА не только составили четвертьфинальные пары, но и определили, кто на кого выходит на следующей стадии. Представляем результаты прошедшей процедуры.
"Бавария"/"ПСЖ" - "Манчестер Сити"/"Боруссия" Дортмунд
"Реал" - "Ливерпуль" / "Порту" - "Челси"
В финальной игре в Стамбуле, которая состоится двадцать девятого мая, номинальным хозяином будет представитель пары, которая выше выделена жирным шрифтом.
Трофей Лиги чемпионов в этом сезоне защищает «Бавария».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Порту