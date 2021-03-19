«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов осталось лишь восемь команд, борющихся за завоевание «ушастого трофея». В пятницу состоялась церемония жеребьёвки, по итогам которой были сформированы четвертьфинальные пары.

«Манчестер Сити» сыграет против дортмундской «Боруссии», «Порту» будет противостоять «Челси», «Бавария» сразится с «ПСЖ», а «Реал» встретится с «Ливерпулем».

Борьба за трофей Лиги чемпионов продолжится в апреле. Первые игры в 1/4 финала состоятся шестого и седьмого числа, а ответные – ровно через одну неделю.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Бавария». Мюнхенцы постараются защитить титул сильнейшей команды Европы.