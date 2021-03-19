«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов

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19 Марта 2021, 14:18,
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В Лиге чемпионов осталось лишь восемь команд, борющихся за завоевание «ушастого трофея». В пятницу состоялась церемония жеребьёвки, по итогам которой были сформированы четвертьфинальные пары.
«Манчестер Сити» сыграет против дортмундской «Боруссии», «Порту» будет противостоять «Челси», «Бавария» сразится с «ПСЖ», а «Реал» встретится с «Ливерпулем».
Борьба за трофей Лиги чемпионов продолжится в апреле. Первые игры в 1/4 финала состоятся шестого и седьмого числа, а ответные – ровно через одну неделю.
Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Бавария». Мюнхенцы постараются защитить титул сильнейшей команды Европы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Порту
На этот раз впервые в жизни я угадал все пары четвертьфиналистов. Аж сам поразился) Интересное кино намечается. Мне хочется, конечно, победы Ливерпуля. Если у него не выйдет - пусть престиж АПЛ поддержат Челси или МС. // Боруссия- хорошая команда, но, если Пеп-тим вновь не пройдет в полуфинал, то ему точно надо будет возвращаться в Барсу или возглавлять сборную Испании.
Зовите Кариуса)
Рад возвращению приятного человека! Пусть даже и мимолетно )
Как сторонний зритель пары Реал-Ливерпуль, опасаюсь что не смотря на громкую вывеску, противостояние выйдет не слишком уж ярким. Учитывая, что оба клуба явно просели, памятуя как они играли еще совсем недавно.
Реал может легко выйти в финал
Из АПЛ кто то будет в финале!
жребий шикарный , есть на что посмотреть !!!
финал Реал -- Сити
1/2 финал:
Бавария/ПСЖ - МС
Челси - Ливерпуль
вот как-то так!!!...
Ну шо, немецкий и британский полуфиналы?