Лига чемпионов 2020-2021
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«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов

19 Марта 2021, 14:18,

В Лиге чемпионов осталось лишь восемь команд, борющихся за завоевание «ушастого трофея». В пятницу состоялась церемония жеребьёвки, по итогам которой были сформированы четвертьфинальные пары.

«Манчестер Сити» сыграет против дортмундской «Боруссии», «Порту» будет противостоять «Челси», «Бавария» сразится с «ПСЖ», а «Реал» встретится с «Ливерпулем».

Борьба за трофей Лиги чемпионов продолжится в апреле. Первые игры в 1/4 финала состоятся шестого и седьмого числа, а ответные – ровно через одну неделю.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Бавария». Мюнхенцы постараются защитить титул сильнейшей команды Европы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Порту
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Комментарии (11)
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0
CELTIC FROST
19 Марта 2021, 14:44

На этот раз впервые в жизни я угадал все пары четвертьфиналистов. Аж сам поразился) Интересное кино намечается. Мне хочется, конечно, победы Ливерпуля. Если у него не выйдет - пусть престиж АПЛ поддержат Челси или МС. // Боруссия- хорошая команда, но, если Пеп-тим вновь не пройдет в полуфинал, то ему точно надо будет возвращаться в Барсу или возглавлять сборную Испании.

0
a_ka
19 Марта 2021, 14:42

Зовите Кариуса)

0
Matteo
19 Марта 2021, 15:22

Рад возвращению приятного человека! Пусть даже и мимолетно )
Как сторонний зритель пары Реал-Ливерпуль, опасаюсь что не смотря на громкую вывеску, противостояние выйдет не слишком уж ярким. Учитывая, что оба клуба явно просели, памятуя как они играли еще совсем недавно.

0
Nashterator
19 Марта 2021, 14:40

Реал может легко выйти в финал

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1
FORZA31
19 Марта 2021, 14:32

Из АПЛ кто то будет в финале!

0
zhoomart88
19 Марта 2021, 14:28
Да отличный жребий.
1
ARTUR
19 Марта 2021, 14:26

жребий шикарный , есть на что посмотреть !!!

0
zhoomart88
19 Марта 2021, 14:25
Может немецская и англлиская 1/2 финалы будеть
0
ARTUR
19 Марта 2021, 14:23

финал Реал -- Сити

0
Misha_diablo_football
19 Марта 2021, 14:23

1/2 финал:
Бавария/ПСЖ - МС
Челси - Ливерпуль
вот как-то так!!!...

0
slain
19 Марта 2021, 14:22

Ну шо, немецкий и британский полуфиналы?

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