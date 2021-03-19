Лига чемпионов 2020-2021
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Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн

19 Марта 2021, 13:20,

13:20. Итак, встречайте наших героев: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Бавария», «Боруссия» Д, «Реал», «ПСЖ» и «Порту».

13:18. Борьбу за трофей Лиги чемпионов продолжают восемь команд. Это три представителя Англии, два представителя Германии и по одной команде из Испании, Франции и Португалии. Итальянцев на этой стадии нет впервые за пять лет.

13:15. Добрый день, уважаемые читатели сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»! Мы начинаем прямую трансляцию жеребьёвки Лиги чемпионов. Сегодня мы узнаем не только четвертьфинальные пары, но и сетку на оставшуюся часть турнира. Процедура стартует в два часа дня по Москве. Добро пожаловать! 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Порту
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