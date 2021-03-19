​Дальше без Месси и Роналду: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов

В пятницу в швейцарском Ньоне состоится последняя жеребьёвка текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей с деталями этой увлекательной процедуры.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка Лиги чемпионов состоится в пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Мероприятие стартует в два часа дня по московскому времени. На страницах нашего сетевого издания можно будет следить за процедурой жеребьёвки в режиме онлайн.

Какие команды участвуют

Борьбу за «ушастый трофей» продолжают восемь клубов. Удивительно, но до стадии четвертьфинала не добрались представители Италии, в том числе «Ювентус», который сенсационно уступил в 1/8 финала «Порту». В четвертьфинале не сыграет не только Криштиану Роналду, но и Лионель Месси – «Барселона» со звёздным аргентинцем в составе уступила «ПСЖ».

Стоит отметить представительство немецких тренеров – в четвертьфинале выступят команды Ханса-Дитера Флика, Эдина Терзича, Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. Это первый случай, когда четыре тренера из одной страны будут готовить свои команды к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов.

Участники 1/4 финала ЛЧ Ливерпуль (Англия) Боруссия (Дортмунд, Германия) Манчестер Сити (Англия) Реал (Испания) Челси (Англия) ПСЖ (Франция) Бавария (Германия) Порту (Португалия)

Какой будет процедура

В ходе жеребьёвки сначала будут определены четвертьфинальные пары. Никаких ограничений нет – команды из одной страны могут сыграть друг с другом.

После этого пройдёт жеребьёвка полуфиналов, и станет понятно, какие пары выходят друг на друга дальше. В завершении будет определено, представитель какой части сформировавшейся сетки Лиги чемпионов будет номинальным хозяином финальной игры.

Какие интриги существуют

«Порту» является наиболее желанным соперником для каждого из семи оставшихся клубов. Команда Сержиу Консейсау на прошлой стадии доказала свою силу, одолев «Ювентус», но всё же «драконы» определённо уступают в классе топовым клубам. Сам «Порту» наверняка предпочитает выйти на «Боруссию».

Наиболее грозно на сегодняшний день смотрятся «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Будет интересно, если жребий сведёт команды Хосепа Гвардиолы и Маурисио Почеттино уже в четвертьфинале.

Ещё одна из интриг заключается в том, будет ли сформирована английская пара. Вероятность достаточно высока, ведь сразу три команды из Англии продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов.

Когда пройдут матчи

Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут уже в апреле. Первые игры состоятся шестого и седьмого числа, а ответные – тринадцатого и четырнадцатого числа.

Первые полуфиналы сильнейшего клубного турнира Европы пройдут двадцать шестого и двадцать седьмого апреля, а ответные – четвёртого и пятого мая. Решающая битва за трофей в Стамбуле запланирована на двадцать девятое мая.