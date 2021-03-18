Впервые в истории четыре тренера из одной страны вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Подошли к завершению оставшиеся поединки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. По их итогам определились все участники четвертьфинальной стадии соревнований.

Примечательно, что в 1/4 финала примут участие сразу четыре тренера из одной страны: Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Томас Тухель («Челси») и Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд). Все они являются немецкими специалистами. Это произошло в первый раз в истории Лиги чемпионов.

Жеребьевка четвертьфинала престижного турнира пройдет в пятницу, 19-го марта. Место проведения - город Ньон (Швейцария).