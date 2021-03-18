Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Финал Лиги чемпионов может пройти с болельщиками

18 Марта 2021, 10:25,

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 может пройти с болельщиками на трибунах, об этом информирует ESPN.

Как сообщает источник, в УЕФА рассматривают вариант допуска зрителей на решающую игру текущего розыгрыша самого престижного клубного турнира Европы. Однако пока неизвестно, сколько болельщиков планируют пустить на трибуны стадиона имени Ататюрка в Стамбуле (Турция), где состоится финал. Вместимость арены составляет 80500 человек.

Напомним, что определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится в пятницу, 19-го марта, в Ньоне (Швейцария).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лига Чемпионов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
18 Марта 2021, 10:54

Я бы сгонял на финал)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола