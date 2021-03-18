Финал Лиги чемпионов может пройти с болельщиками

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 может пройти с болельщиками на трибунах, об этом информирует ESPN.

Как сообщает источник, в УЕФА рассматривают вариант допуска зрителей на решающую игру текущего розыгрыша самого престижного клубного турнира Европы. Однако пока неизвестно, сколько болельщиков планируют пустить на трибуны стадиона имени Ататюрка в Стамбуле (Турция), где состоится финал. Вместимость арены составляет 80500 человек.

Напомним, что определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится в пятницу, 19-го марта, в Ньоне (Швейцария).