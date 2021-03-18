Лига чемпионов 2020-2021
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Известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

18 Марта 2021, 08:12,

Завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники четвертьфинала турнира.

В 1/4 финала еврокубка пробились следующие команды: «ПСЖ», «Ливерпуль», «Боруссия» Дортмунд, «Порту», «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Челси».

Жеребьевка пройдет в пятницу, 19-го марта, в городе Ньон (Швейцария). Первые игры 1/4 финала состоятся 6-7 апреля, а ответные - 13-14 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария». В финальном матче сезона-2019/2020 немецкий клуб переиграл французский «ПСЖ» со счетом 1:0.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Порту, Лига Чемпионов
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