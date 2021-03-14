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​Клопп – о победе в Лиге чемпионов: «Это был бы сон, но почему бы и нет?»

14 Марта 2021, 09:42,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможности выиграть Лигу чемпионов.

«Победа в Лиге чемпионов? Это был бы сон, а почему бы и нет? Но мы не в такой ситуации, чтобы об этом думать. Мы счастливы пройти «РБ Лейпциг» и выйти в четвертьфинал, но мы находимся не в той ситуации, когда можно рассказывать сказки о том, как всё это может закончиться.

Мы хотим, мы мечтаем и всё такое, но сейчас наша единственная забота – подготовиться к матчу против «Вулверхэмптона». Вот чем я занят. Я использую позитивные моменты от игры против «РБ Лейпцига», что очень помогает», - слова Клоппа с пресс-конференции приводит Goal.com.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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