​Клопп – о победе в Лиге чемпионов: «Это был бы сон, но почему бы и нет?»

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14 Марта 2021, 09:42,
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможности выиграть Лигу чемпионов.
«Победа в Лиге чемпионов? Это был бы сон, а почему бы и нет? Но мы не в такой ситуации, чтобы об этом думать. Мы счастливы пройти «РБ Лейпциг» и выйти в четвертьфинал, но мы находимся не в той ситуации, когда можно рассказывать сказки о том, как всё это может закончиться.
Мы хотим, мы мечтаем и всё такое, но сейчас наша единственная забота – подготовиться к матчу против «Вулверхэмптона». Вот чем я занят. Я использую позитивные моменты от игры против «РБ Лейпцига», что очень помогает», - слова Клоппа с пресс-конференции приводит Goal.com.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп