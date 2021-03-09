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Вейналдум: «Победа в Лиге чемпионов может спасти сезон»

09 Марта 2021, 19:45,

Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум считает, что победа в Лиге чемпионов может спасти сезон для клуба.

«Лига чемпионов может спасти сезон, но только в том случае, если мы выиграем её. Все понимают, что это очень сложно. Каждый клуб может победить в таком турнире.

Болельщики делают нас сильнее. Никто не будет даже отрицать этого. Но мы должны показывать большее даже без их поддержки на стадионе. Ситуация, в которой мы находимся сейчас, не образовалась бы, будь на трибунах фанаты», - цитирует Вейналдума пресс-служба УЕФА.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» уверенно разобрался на выезде с «РБ Лейпцигом» (2:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум
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