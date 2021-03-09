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Алвеш считает, что у «Порту» есть шансы в матче с «Ювентусом»

09 Марта 2021, 18:55,

Защитник «Пармы» Бруну Алвеш считает, что у «Порту» есть шансы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Порту» - очень конкурентоспособная команда. Они могут сказать своё слово и в гостях. Это будет сложно, в составе «Ювентуса» играет лучший футболист в мире, но в целом у «Порту» классный состав. Если они будут играть с таким же настроем и амбициями, то смогут добиться положительного результата.

С другой стороны, Лига чемпионов даёт дополнительную мотивацию Криштиану Роналду. «Ювентус» будет много атаковать в поисках гола», - цитирует Алвеша O Jogo.

Первая встреча завершилась победой «Порту» со счётом 2:1.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Порту, Бруну Алвеш
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