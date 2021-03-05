ИФАБ протестирует новые правила офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций на ежегодном собрании, проведённом в режиме видеоконференции, приняла ряд решений. Помимо отмены правила о нарушении со стороны атакующей команды в случае попадания мяча в руку ИФАБ также решил поэкспериментировать с правилом определения офсайда.

Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер предложил не считать офсайдом эпизоды, когда в момент передачи атакующий игрок находится на одной линией с последним защитником любой частью тела, которой можно забить гол. В ближайшее время начнется тестирование нового правила.

Предполагается, что новая трактовка офсайда уменьшит количество подобных нарушений в два раза.