Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

ИФАБ протестирует новые правила офсайда

05 Марта 2021, 17:33,

Международный совет футбольных ассоциаций на ежегодном собрании, проведённом в режиме видеоконференции, приняла ряд решений. Помимо отмены правила о нарушении со стороны атакующей команды в случае попадания мяча в руку ИФАБ также решил поэкспериментировать с правилом определения офсайда.

Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер предложил не считать офсайдом эпизоды, когда в момент передачи атакующий игрок находится на одной линией с последним защитником любой частью тела, которой можно забить гол. В ближайшее время начнется тестирование нового правила.

Предполагается, что новая трактовка офсайда уменьшит количество подобных нарушений в два раза.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ИФАБ
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
HG2017
05 Марта 2021, 19:28

Чот не понял, а было не так?

0
redwhite1959
05 Марта 2021, 19:12

Т.е. когда две ноги и голова напа будут находиться в момент передачи впереди его задницы, которая будет находиться на одной линии с последним дефом соперника, то это будет по новому правилу означать, что "вне игры" нет)) Но - в принципе - правило - скорее всего - верное!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола