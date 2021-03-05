ИФАБ протестирует новые правила офсайда

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05 Марта 2021, 17:33,
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Международный совет футбольных ассоциаций на ежегодном собрании, проведённом в режиме видеоконференции, приняла ряд решений. Помимо отмены правила о нарушении со стороны атакующей команды в случае попадания мяча в руку ИФАБ также решил поэкспериментировать с правилом определения офсайда.
Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер предложил не считать офсайдом эпизоды, когда в момент передачи атакующий игрок находится на одной линией с последним защитником любой частью тела, которой можно забить гол. В ближайшее время начнется тестирование нового правила.
Предполагается, что новая трактовка офсайда уменьшит количество подобных нарушений в два раза.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ИФАБ
Чот не понял, а было не так?
Т.е. когда две ноги и голова напа будут находиться в момент передачи впереди его задницы, которая будет находиться на одной линии с последним дефом соперника, то это будет по новому правилу означать, что "вне игры" нет)) Но - в принципе - правило - скорее всего - верное!