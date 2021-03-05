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ИФАБ отменила правило, согласно которому касание мяча рукой в атаке - нарушение

05 Марта 2021, 16:21,

ИФАБ, организация, которая наделена полномочиями менять правила игры в футбол, на 135 съезде, проведённом в режиме видеоконференции, приняла решение уточнить нюансы определения игры рукой.

ИФАБ изменила противоречивое правило, согласно которому любое касание мяча рукой атакующей стороной считается нарушением правил. С лета 2021 года оно отменено.

Свисток будет звучать, если атакующий футболист делает движение в сторону мяча, если рука в момент касания мяча увеличивает площадь тела, если гол забивается непосредственно рукой или случайное касание мяча рукой немедленно приводит к голевому удару.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ИФАБ
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