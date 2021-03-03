Главный тренер сборной Бразилии назвал тройку лучших футболистов в мире

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал тройку лучших футболистов в мире.

«Я назову троих, за которых я голосовал в концовке прошлого года. На первом месте – Неймар, на втором – Левандовски, на третьем – де Брёйне. До травмы Неймар был в фантастической форме. Левандовски – невероятный нападающий. А де Брёйне способен творить такие вещи, какие не может делать никто другой. Его импровизация, уверенность в себе… Я люблю смотреть на его игру», - цитирует Тите пресс-служба ФИФА.

Напомним, что награду лучшего игрока по итогам 2021 года получил польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.