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Главный тренер сборной Бразилии назвал тройку лучших футболистов в мире

03 Марта 2021, 00:22,

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал тройку лучших футболистов в мире.

«Я назову троих, за которых я голосовал в концовке прошлого года. На первом месте – Неймар, на втором – Левандовски, на третьем – де Брёйне. До травмы Неймар был в фантастической форме. Левандовски – невероятный нападающий. А де Брёйне способен творить такие вещи, какие не может делать никто другой. Его импровизация, уверенность в себе… Я люблю смотреть на его игру», - цитирует Тите пресс-служба ФИФА.

Напомним, что награду лучшего игрока по итогам 2021 года получил польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Неймар, Роберт Левандовски, Кевин де Брёйне, Тите
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