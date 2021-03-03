Главный тренер сборной Бразилии назвал тройку лучших футболистов в мире

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03 Марта 2021, 00:22,
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Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал тройку лучших футболистов в мире.
«Я назову троих, за которых я голосовал в концовке прошлого года. На первом месте – Неймар, на втором – Левандовски, на третьем – де Брёйне. До травмы Неймар был в фантастической форме. Левандовски – невероятный нападающий. А де Брёйне способен творить такие вещи, какие не может делать никто другой. Его импровизация, уверенность в себе… Я люблю смотреть на его игру», - цитирует Тите пресс-служба ФИФА.
Напомним, что награду лучшего игрока по итогам 2021 года получил польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Неймар, Роберт Левандовски, Кевин де Брёйне, Тите