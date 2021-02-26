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Геркус: «Три клуба РПЛ в Лиге чемпионов - перебор, нам этот турнир не по зубам»

26 Февраля 2021, 13:24,

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о неудачном выступлении российских команд в нынешнем розыгрыше еврокубков.

«Три наших клуба в ЛЧ - перебор. Им нечего там делать. Нет ни состава, ни игры. Мы пришли в ЛЧ для зарабатывания денег. Нам этот турнир не по зубам, давайте признаем честно», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

Напомним, что в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы представители российской Премьер-лиги отпраздновали всего одну победу в 26 проведенных встречах. В плей-офф Лиги чемпионов не смогла пробиться ни одна из команд чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Илья Геркус
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