Сабитов: «Алексею Миранчуку трудно быть в «Аталанте» рабочей лошадкой»

Бывший наставник юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и мадридским «Реалом», а также поделился своим мнением о роли Алексея Миранчука в команде Джанпьеро Гасперини.

- Интересно было посмотреть на «Аталанту» в полном составе, потому что она показывает интересный футбол. Но судья испортил красоту матча, показав спорную красную карточку Фройлеру. После удаления Гасперини сделал быструю замену, перестроил свою команду, и мы увидели «Аталанту» совершенно другой, действующей в оборонительном ключе. Ей нужно записать в актив, что она пропустила всего один гол, играя полтора тайма вдесятером. Было бы удивительно, если бы «Реал» этот матч не выиграл. Мадридцам тоже надо отдать должное, у них было достаточно много моментов. «Реал» играл на классе, и видно, что это породистая команда.

Судья на самом деле мог не удалять Фройлера, однако он уверенно принял поспешное решение. По действиям арбитра можно было подумать, что он знает, что делает. Но наверняка он посмотрел в перерыве повтор того эпизода и понял, что поспешил с красной карточкой.

«Аталанта» показывает футбол, который нравится болельщикам и многим специалистам. Она использует схему 3-4-3 и использует персональную опеку, разбирая игроков соперника один в один. Это энергозатратный стиль, но он «Аталанте» прекрасно удаётся, когда она играет в полном составе. Мне кажется, не в последнюю очередь это связано с отсутствием в команде Гасперини футболистов с большим эго. Не представляю, чтобы Роналду и Месси заставили играть против кого-то из соперников один в один.

Теперь насчёт ответного матча. Многое зависит от того, насколько «Реал» будет настроен и сконцентрирован, большую роль сыграет психология. «Аталанта» постарается показать привычную игру и обратить ситуацию в свою пользу. Тяжело играть против оппонента, применяющего персональную опеку, поэтому «Аталанту» рано списывать со счетов.

Что касается Алексея Миранчука, то ему трудно встроиться в такой формат, который предполагает большие физические нагрузки и высокую энергозатратность. Не зря он недавно сказал, что устаёт после тренировок Гасперини. Я не вижу Миранчука рабочей лошадкой, которая будет непрестанно на протяжении 90-ти минут выполнять огромный объём работы на футбольном поле. В этом смысле логично, что Гасперини не стал выпускать его на замену в матче с «Реалом». Когда «Аталанта» осталась в меньшинстве, её игрокам надо было работать и за себя, и за того парня, которого удалили, а у Миранчука совсем другие игровые качества, они не подходят для такого матча.