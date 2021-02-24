Сабитов: «Атлетико» теперь как раненый зверь, и в ответном матче «Челси» будет даже сложнее»

Экс-наставник юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Челси» (0:1).

- «Атлетико» оборонялся с шестью защитниками, перекрывая всю ширину поля. Это фирменный почерк мадридской команды – она мешает играть своим противникам и хорошо использует их мимолётные слабости. Симеоне умеет так раскрывать у своих футболистов голевые качества, что они идут в числе лучших бомбардиров, несмотря на то, что «Атлетико» играет автобусом. Для сравнения, Левандовски и Мюллер раскрылись в «Баварии» при позиционной атакующей игре с большим количеством острых передач, а тот же Гризманн в «Атлетико» – при оборонительной. Вспомните: даже Торрес прилично забивал у Симеоне после перехода из «Челси», где он совершенно потерялся. Другое дело, что сейчас в первом матче с лондонцами игра в атаке у мадридцев не получилась.

«Челси» имел преимущество по владению мячом, но это не противоречило плану Симеоне. «Атлетико» привычно использовал ловушки на флангах, куда выдавливал игроков соперника. А Тухель предложил тот вариант, который был у него в «ПСЖ». Это не примитивная, а хорошо спланированная игра забросами, вертикальный футбол. Команды во французской Лиге 1 техничные и быстрые, продавливать их с помощью медленного владения мячом тяжело, поэтому Тухель использовал в «ПСЖ» забросы за спины защитникам соперников. В матче против «Атлетико» он не стал изменять себе, но здесь если такая игра иногда и проходила, то лишь из-за ошибок мадридских защитников.

Жиру, конечно, забил великолепный гол. Никто не ожидал от этого гиганта, что он сможет так здорово сложиться и точно пробить через себя. Облак был обескуражен и среагировал на удар с большим опозданием. Мяч уже коснулся сетки, а вратарь хозяев только приземлялся после прыжка. Получается, что Симоне предвосхитил забросы вперёд от «Челси», но не предусмотрел возможность того, что сыграет нестандартно Жиру.

Однозначно не факт, что «Атлетико» вылетит по итогам 1/8 финала. Это опытный боец, никогда не опускающий руки и выходивший даже из более сложных ситуаций. Ответный матч сложится для «Челси» намного сложнее, чем первый. «Атлетико» будет как раненый зверь, Симоне сильно настроит своих футболистов. Мадридский клуб покажет другой футбол, больше нацеленный на атакующие действия, и результат может быть разным.