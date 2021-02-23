​Завалили чемпионат ради победы в Лиге чемпионов - четыре интригующие истории

Рассуждая по поводу текущей ситуации в «Ливерпуле», мы упомянули, что в сложившейся ситуации Лига чемпионов может стать для команды Юргена Клоппа той искрой, которая снова разожжёт пламя в сердце команды. По этому поводу сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить известные случаи того, как команды проваливали сезон на внутренней арене, но при этом завоёвывали трофей Лиги чемпионов.

«Челси», сезон 2011/2012

Сезон 2011/2012 получился для «Челси» неоднозначным. Андре Виллаш-Боаш не стал новым Жозе Моуринью на «Стэмфорд Бридж», несмотря на выдаваемые авансы, и был уволен в марте по причине неудовлетворительных результатов. Пришедший на место португальца Роберто ди Маттео сотворил настоящее чудо в Лиге чемпионов. В первой игре 1/8 финала «пенсионеры» ещё при Виллаш-Боаше проиграли в гостях у «Наполи» со счётом 1:3. В ответной игре с ди Маттео на тренерском мостике лондонцы перевернули ситуацию и победили 4:1 по итогам экстра-тайма.

В четвертьфинале «Челси» достаточно уверенно разобрался с «Бенфикой», а в полуфинале – прошёл «Барселону». После домашней победы над каталонцами со счётом 1:0 команда ди Маттео уступала 0:2 на «Камп Ноу», но забила по голу в компенсированное к каждому тайму время и добилась ничьей 2:2.

В финале «Челси» играл против «Баварии», причём поединок проходил в Мюнхене, что давало немецкой машине некоторое преимущество. «Бавария» доминировала на поле на протяжении всего матча, однако по итогам ста двадцати минут на табло горели две единицы. В серии пенальти удача улыбнулась «Челси».

А вот в чемпионате коренным образом перевернуть ситуацию ди Маттео не смог. «Челси» довольствовался шестым итоговым местом в Премьер-лиге, отстав от чемпиона в лице «Манчестер Юнайтед» на двадцать пять очков. И всё же «Челси» попал в Лигу чемпионов как действующий победитель турнира. Тогдашние правила не позволяли одной ассоциации иметь более четырёх представителей в турнире, поэтому «Тоттенхэм», финишировавший в АПЛ четвёртым, попал лишь в Лигу Европы.

«Милан», сезон 2006/2007

Чемпионат Италии сезона 2006/2007 «Милан» начинал с показателем в минус восемь очков в рамках санкций, наложенных на клуб по итогам расследования коррупционного скандала. Но уж точно не снятые восемь баллов стали причиной того, что «россонери» провалили тот чемпионат. «Милан» занял только четвёртое место, отстав от «Интера», завоевавшего Скудетто, аж на тринадцать шесть очков. «Россонери» не оказалось в тройке призёров впервые c 2002-го года.

Неудачное выступление в чемпионате «Милан» скрасил победой в Лиге чемпионов. На стадии 1/8 финала команда Карло Анчелотти не без труда сломила «Селтик», забив единственный гол только в экстра-тайме ответного матча. В четвертьфинале «россонери» прошли «Баварию», победив в Мюнхене 2:0 после домашних 2:2. В полуфинале был повержен «Манчестер Юнайтед». Проиграв на «Олд Траффорд» с результатом 2:3, команда Карло Анчелотти разгромила соперника дома – 3:0.

В финальной игре в греческих Афинах «Милан» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1 благодаря дублю Филиппо Индзаги, взяв реванш за болезненное стамбульское поражение двухгодичной давности. О нём мы вспомним ниже.

«Ливерпуль», сезон 2004/2005

Рафаэль Бенитес тренировал исключительно в родной Испании, пока в 2004-м году не возглавил «Ливерпуль». Первый сезон Премьер-лиги получился для Бенитеса неудачным – «красные» финишировали пятыми, набрав на тридцать семь очков меньше, чем невероятный чемпионский «Челси» Жозе Моуринью. «Ливерпуль» пропустил в топ-4 даже своих соседей из «Эвертона», а сам набрал столько же очков, сколько и «Болтон». Несмотря на финиш за пределами четвёрки, «красные» в качестве исключения получили билет в Лигу чемпионов на следующий сезон, правда, стартовать им пришлось с первого раунда квалификации. Всё дело в том, что команда Бенитеса смогла выиграть самый престижный клубный трофей континента в том сезоне.

Путь «Ливерпуля» к победе в Лиге чемпионов сезона 2004/2005 получился тернистым. Команда Бенитеса буквально выцарапала себе билет в плей-офф за счёт преимущества над «Олимпиакосом» по личным встречам (команды набрали по 10 очков в группе). Перед последним туром «Ливерпуль» отставал на три очка и принимал греческую команду дома. Чтобы пройти дальше, мерсисайдцам нужно было не просто побеждать, а побеждать с таким счётом, чтобы перекрыть выездные 0:1. «Красные» пропустили первыми, и их задача усложнилась до предела, ведь нужно было забивать в ответ трижды. Магия «Энфилда» сработала – команда Бенитеса забила на 47-й, 80-й и 86-й минутах. Победа 3:1 позволила «Ливерпулю» выйти в 1/8 финала со второго места.

На первой стадии плей-офф «Ливерпуль» уверенно прошёл «Байер», дважды победив со счётом 3:1. Дальше команда Рафаэля Бенитеса в упорной борьбе одолела «Ювентус» (2:1, 0:0). Не менее сложными получились полуфинальные матчи мерсисайдцев против «Челси». Всё решил единственный гол Луиса Гарсии на «Энфилде». До сих пор непонятно, пересёк мяч линию ворот или нет, ведь тогда сегодняшних технологий не было.

Каким получился финал той Лиги чемпионов, знают абсолютно все футбольные болельщики. «Милан» спокойно громил «Ливерпуль» со счётом 3:0 после первого тайма, однако затем всё перевернулось с ног на голову. Команда Рафаэля Бенитеса сравняла счёт, забив три гола в отрезок с 54-й по 60-ю минуту. Андрей Шевченко, наверное, до сих пор вспоминает сэйв Ежи Дудека после своего удара в упор в экстра-тайме. Польский вратарь стал героем серии пенальти в том финале, сбивая соперников с толку своими движениями на ленточке. «Ливерпуль» торжествовал в Стамбуле.

«Реал», сезон 1999/2000

По ходу сезона 1999/2000 «Реал» сменил главного тренера – Висенте дель Боске принял команду вместо Джона Тошака. Смена рулевого была жизненно необходима «сливочным», ведь после пятнадцати туров чемпионата Испании они имели лишь три победы в своём активе и шли в нижней части таблицы. С началом зимы под руководством дель Боске ситуация улучшилась, однако говорить о борьбе за титул при ужасном старте сезона было сложно. «Реал» финишировал на пятом месте в Примере, отстав от чемпиона в лице «Депортиво» на семь очков. Клуб из Ла-Коруньи стал чемпионом Испании с одиннадцатью поражениями в пассиве. Тот сезон был достаточно плотным.

Формат Лиги чемпионов на тот момент предусматривал два групповых этапа. В первом «Реал» занял первое место, во втором – второе. Обойти киевское «Динамо» и пробиться в плей-офф «сливочные» смогли только по результатам личных встреч. В четвертьфинале команда Висенте дель Боске прошла «Манчестер Юнайтед», победив на «Олд Траффорд» со счётом 3:2 после домашней нулевой ничьей, а в полуфинале была повержена «Бавария» (2:0, 1:2).

Финал Лиги чемпионов в 2000 году получился испанским – «Реал» против «Валенсии». Команда Висенте дель Боске разгромила «летучих мышей» с результатом 3:0 благодаря голам Фернандо Морьентеса, Стива Макманамана и Рауля. Завоевание трофея Лиги чемпионов скрасило провал на внутренней арене.