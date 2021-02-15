Известный в прошлом тренер Марчелло Липпи назвал претендентов на победу в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что «Бавария» и «Манчестер Сити» немного сильнее остальных команд. «Бавария» - лучшая команда Европы, «Манчестер Сити» выиграл шестнадцать матчей подряд. Это самые опасные клубы», - цитирует Липпи Radio 1.

«Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сразится с «Лацио», а «Манчестер Сити» поспорит с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха за выход в четвертьфинал.

Напомним, что действующим обладателем самого престижного европейского трофея является мюнхенская «Бавария», обыгравшая в финале «ПСЖ» (1:0).