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15 Февраля 2021, 23:47,
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Известный в прошлом тренер Марчелло Липпи назвал претендентов на победу в Лиге чемпионов.
«Я думаю, что «Бавария» и «Манчестер Сити» немного сильнее остальных команд. «Бавария» - лучшая команда Европы, «Манчестер Сити» выиграл шестнадцать матчей подряд. Это самые опасные клубы», - цитирует Липпи Radio 1.
«Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сразится с «Лацио», а «Манчестер Сити» поспорит с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха за выход в четвертьфинал.
Напомним, что действующим обладателем самого престижного европейского трофея является мюнхенская «Бавария», обыгравшая в финале «ПСЖ» (1:0).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Бавария, Марчелло Липпи
Думаю, Флик удивит весь мир ещё раз. В Германии они играют не в полную силу, пока что. А вот в ЛЧ они опять порыут всех. А МС опять споткнётся в полуфинале и, может быть, даже об Баварию. Есть такая недосказанность в команде Гвардиолы, вроде бы сбитая команда, прекрасных игроков полно, но на финальную феерию в полной мере в Европе не тянет. Вот и сейчас МС окажется лишь свитой у трона, а на троне будет король, неуступчивый и беспощадный.