Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Липпи назвал претендентов на победу в Лиге чемпионов

15 Февраля 2021, 23:47,

Известный в прошлом тренер Марчелло Липпи назвал претендентов на победу в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что «Бавария» и «Манчестер Сити» немного сильнее остальных команд. «Бавария» - лучшая команда Европы, «Манчестер Сити» выиграл шестнадцать матчей подряд. Это самые опасные клубы», - цитирует Липпи Radio 1.

«Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сразится с «Лацио», а «Манчестер Сити» поспорит с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха за выход в четвертьфинал.

Напомним, что действующим обладателем самого престижного европейского трофея является мюнхенская «Бавария», обыгравшая в финале «ПСЖ» (1:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Бавария, Марчелло Липпи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
16 Февраля 2021, 00:11

Думаю, Флик удивит весь мир ещё раз. В Германии они играют не в полную силу, пока что. А вот в ЛЧ они опять порыут всех. А МС опять споткнётся в полуфинале и, может быть, даже об Баварию. Есть такая недосказанность в команде Гвардиолы, вроде бы сбитая команда, прекрасных игроков полно, но на финальную феерию в полной мере в Европе не тянет. Вот и сейчас МС окажется лишь свитой у трона, а на троне будет король, неуступчивый и беспощадный.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола