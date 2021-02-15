Гасперини: «Мы не претендуем на победу в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала».

«Конечно, мы знаем, что у «Реала» выдающийся состав, он остается таковым независимо от результатов. Это будут очень престижные матчи для «Аталанты», мы не претендуем на победу в Лиге чемпионов, но должны извлечь правильные уроки из этого противостояния.

Самое важное для нас – продолжать расти. Клуб потратил большие деньги летом, учитывая то, какая ситуация в мире, мы не можем требовать большего», - цитирует итальянского специалиста Sky Sport Italia.

Первый матч между «Аталантой» и «Реалом» состоится в среду, 24 февраля.