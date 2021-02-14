Маркиньос – о поражении от «Барселоны» в 2017-м: «1:6 – это очень тяжело, но прошло много времени»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос вспомнил поражение от «Барселоны» (1:6) в 2017 году перед матчем против «каталонцев» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Поражение со счётом 1:6 было очень тяжелым, но это было так давно, клуб уже пережил много всего после той встречи, так что оставим такой неудачный результат в прошлом. И мы, и «Барселоны» - клубы с богатой историей, в которой есть место и таким матчам», - цитирует бразильского защитники France Bleu Paris.

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт во Испании во вторник, 16 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.