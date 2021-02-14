Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Маркиньос – о поражении от «Барселоны» в 2017-м: «1:6 – это очень тяжело, но прошло много времени»

14 Февраля 2021, 23:19,

Защитник «ПСЖ» Маркиньос вспомнил поражение от «Барселоны» (1:6) в 2017 году перед матчем против «каталонцев» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Поражение со счётом 1:6 было очень тяжелым, но это было так давно, клуб уже пережил много всего после той встречи, так что оставим такой неудачный результат в прошлом. И мы, и «Барселоны» - клубы с богатой историей, в которой есть место и таким матчам», - цитирует бразильского защитники France Bleu Paris.

Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт во Испании во вторник, 16 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, ПСЖ, Маркиньос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола