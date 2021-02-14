Влюблённые: десять самых красивых пар мирового футбола

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» поздравляет своих любимых читателей с Днём святого Валентина. По случаю праздника любви мы решили поговорить о самых красивых парах из футбольного мира. Кому посвящают успехи на футбольном поле Лионель Месси, Криштиану Роналду и другие звёзды?

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо

Начинаем с главной звезды «Барселоны», не покидающей первые полосы газет в последние восемь месяцев. Лионеля Месси, похоже, можно называть однолюбом. Со своей супругой Антонеллой Рокуццо он состоит в отношениях уже больше десяти лет, а знакомы они вообще с детства. Официально пара расписалась в 2017-м году. В настоящий момент Месси и Антонелла в счастливом браке воспитывают троих прекрасных детей.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

От Месси переходим к Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджине Родригес. Испанская модель стала спутницей одного из самых популярных людей в мире уже достаточно давно. Осенью 2017-го года прелестная Джорджина родила Криштиану дочурку. Звёздная пара воспитывает не только Алану, но и ещё троих детей, которые были у футболиста до встречи с Родригес. Криштиану и Джорджина регулярно оказываются на обложках журналов.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм

Да, Дэвид Бекхэм достаточно давно повесил бутсы на гвоздь, но пройти мимо этой идеальной пары нам не позволяет совесть. Дэвид и Виктория связали себя узами брака ещё в прошлом веке, а именно в 1999-м году, но их чувства, похоже, нисколько не охладели. Не так давно экс-игрок «МЮ» и «Реала» публиковал «сториз», восхищаясь формами своей супруги. Бекхэмы воспитывают четверых детей. Дэвида и Викторию называют самой крепкой звёздной семьёй современности.

Херард Пике и Шакира

Одну из самых известных пар футбольного мира составляют Херард Пике и Шакира – звёздный футболист и звёздная певица. Их знакомство произошло во время съёмок клипа к официальной песне чемпионата мира 2010-го года, которую исполняла Шакира. Вот так сошлись звёзды. Интересно, что Пике и его возлюбленная родились в один день – второго февраля – но с разницей в десять лет (певица старше). Херард и Шакира являются счастливыми родителями двоих детей.

Икер Касильяс и Сара Карбонеро

Икеру Касильясу и Саре Карбонеро приходилось и приходится преодолевать серьёзные жизненные трудности. Вратарь досрочно завершил карьеру из-за сердечного приступа, а его супруга, спортивная телеведущая, не так давно перенесла операцию по удалению опухоли. Касильяс и Карбонеро – удивительная пара, воспитывающая двоих сыновей. Многие до сих пор вспоминают, как Икер поцеловал свою возлюбленную прямо во время эфира после победы сборной Испании на чемпионате мира 2010-го года.

Кевин-Принс Боатенг и Мелисса Сатта

Кевина-Принса Боатенга и Мелиссу Сатту называют одной из самых горячих пар в футбольном мире. А всё из-за нескольких интервью супруги футболиста, в которых она рассказывала о некоторых деталях интимной жизни. Сатта как-то сообщила, что частые травмы Боатенга связаны с его высокой сексуальной активностью. Отметим, что Кевин-Принс и Мелисса воспитывают сына.

Серхио Рамос и Пилар Рубио

Многолетний капитан и лидер «Реала» Серхио Рамос является настоящим зверем на футбольном поле. За пределами же футбольного мира Рамос предстаёт примерным семьянином. Почти десять лет Серхио состоит в отношениях с телеведущей Пилар Рубио, хотя свадьбу они сыграли только полтора года назад. Рубио родила известному футболисту уже четверых сыновей. Возможно, кто-то из них в будущем тоже примерит капитанскую повязку в «Реале».

Марио Гётце и Анн-Катрин Брёммель

В профессиональном плане последние годы получились тяжёлыми для Марио Гётце, но на личном фронте у футболиста всё в большом порядке. Гётце долгое время встречался с моделью по имени Анн-Катрин, а в 2018-м году пара узаконила свои отношения. В начале лета прошлого года в семье Гётце родился сынок.

Сеск Фабрегас и Даниэлла Семаан

Сеск Фабрегас обрёл своё счастье с Даниэллой Семаан. Она старше футболиста на двенадцать лет, однако разница в возрасте не может помешать настоящим чувствам. Два с половиной года назад Фабрегас и Семаан сыграли свадьбу. Ещё до торжества Даниэлла подарила Сеску двух дочерей и сына.

Роберт Левандовски и Анна Левандовски

Роберт Левандовски дома ведёт себя исключительно хорошо. Ещё бы, ведь его супруга Анна является профессиональной каратисткой. Чтобы не огорчать жену-спортсменку, Левандовски старается забивать как можно больше голов, что в последние сезоны у него замечательно получается. В прошлом году к счастливой семьи Левандовски родилась вторая дочь.