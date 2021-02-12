Лига чемпионов по швейцарской системе – как это будет

В настоящее время УЕФА ведёт консультации по поводу глобального изменения формата Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к новому проекту и пытается понять, как будет выглядеть сильнейший клубный турнир континента уже через несколько лет.

Зачем нужны реформы

Лига чемпионов остаётся привлекательной, но нужно признать, что нынешний формат явно устарел. Особенно это касается группового этапа, где сенсаций становится всё меньше. Если взять три последних сезона, то в плей-офф пробивались только две команды не из топ-5 лиг – «Порту» да «Аякс».

Однако главная причина организации реформы Лиги чемпионов заключается в планах топ-клубов создать закрытую Суперлигу. Создание такого турнира разрушило бы футбольную экосистему в Европе. Чтобы не допустить этого, УЕФА пытается найти точки соприкосновения между интересами всех сторон.

Как изменится Лига чемпионов

Перемены в Лиге чемпионов будут глобальными. Вместо группового этапа планируется проводить единый основной этап с 36 командами вместо 32. Каждая команда сыграет по десять игр с разными соперниками – пять на своём поле и пять на выезде – то есть количество игровых дней и матчей значительно увеличится. Календарь будет формироваться по швейцарской системе, о которой мы поговорим чуть ниже.

Важно отметить, что расширение числа участников до тридцати шести по проекту предусматривает четыре дополнительных путёвки для лучших команд Европы, которые не пробились в Лигу чемпионов через чемпионат. Шаг от УЕФА в сторону больших клубов.

Согласно плану, напрямую в плей-офф будут попадать восемь лучших команд основного этапа. Ещё шестнадцать команд проведут дополнительный этап за места в 1/8 финала.

Швейцарская система – как это будет

Швейцарская система активно применяется в шахматах и других интеллектуальных играх. Её преимущество заключается в возможности определить сильнейшего тогда, когда участников много, и провести круговой турнир, где каждый сразился бы с каждым, невозможно.

Как же будет проходить основной этап в Лиге чемпионов по швейцарской системе? Чёткой ясности в деталях пока что нет, есть только общее представление. Непонятно, как будут составляться пары для первого тура – по клубному рейтингу УЕФА, либо же случайным жребием. Как бы там ни было, для начала будут сформированы восемнадцать матчей. Каждый последующий тур будет формироваться на основе действующей турнирной таблицы. Если в первом туре восемнадцать команд победят, а восемнадцать проиграют, то во втором туре восемнадцать победителей образуют девять пар друг с другом, а восемнадцать проигравших – девять пар друг с другом. В дальнейшем команды продолжат встречаться с соседями по турнирной таблице.

В чём преимущества швейцарской системы

Игры с соседями по турнирной таблице означают увеличение матчей с приставкой «топ». Большие клубы будут чаще встречаться друг с другом, за счёт чего смогут больше зарабатывать, а ведь именно этот аспект движет ими в идее создать Суперлигу. Кроме того, менее статусные клубы получат больше шансов на место в плей-офф Лиги чемпионов за счёт создания этого предварительного этапа в виде 1/16 финала.

Какие проблемы могут возникнуть

Пока что планы по изменению формата находятся на стадии обсуждения, и возникает немало вопросов. Один из них – календарь. Вместо шести туров на основной стадии предлагается проводить десять. За счёт чего будут образованы четыре игровых дня, пока непонятно. Возможно, национальным лигам придётся урезать или изменять схему проведения кубковых турниров.

Ещё один момент – планирование. В классическом групповом этапе календарь образуется сразу после жеребьёвки, и клубы уже могут строить планы в долгосрочной перспективе на пару месяцев. Швейцарская система предполагает формирование каждого нового тура по таблице по итогам предыдущего. В турнирном плане добавляется некая интрига, но эффект неожиданности имеет и отрицательные моменты, ведь обычно клубы заранее решают вопросы по тем же авиаперелётам. Если между турами Лиги чемпионов будет неделя – а это вероятно с учётом проведения десяти туров – то может возникнуть проблема.

Допустим, в четверг утром условная «Бавария» узнаёт, что во вторник ей играть в гостях у условной «Барселоны». Клуб должен заказать авиабилеты, гостиницу, а тренер – быстро выстроить график подготовки команды с учётом изменений. Есть информация, что вместо десяти туров будет предложено проводить восемь, однако в таком случае игровых дней может не хватить для объективного расположения команд по таблице. Чем больше игр – тем объективнее будет выглядеть таблица.

Когда изменится формат Лиги чемпионов

Нынешний формат Лиги чемпионов документально утверждён до 2024-го года. То есть при любых раскладах в ближайшие три сезона сильнейший клубный турнир Европы будет проводиться по прежней системе. УЕФА, национальные ассоциации и клубы имеют достаточно времени, чтобы утрясти все проблемные вопросы и создать качественный продукт.