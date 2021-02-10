«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет

CIES Football Observatory порадовал любителей футбола очередным интересным исследованием. Клубы из топ-5 европейских лиг были оценены по трансферному балансу – разницей между доходами и расходами на рынке за период с лета 2016 года.

Самый низкий трансферный баланс у «Манчестер Сити» - минус 631 миллион евро. «Горожане» потратили более миллиарда евро, а заработали чуть менее четырёхсот тысяч. Второй самый низкий баланс по трансферам у «Манчестер Юнайтед», а тройку замыкает «Барселона», потратившая за этот период на трансферы больше всех – 1,171 миллиарда евро.

На обратной стороне рейтинга находятся «Аталанта» (+133 миллиона евро), «Лион» (+151) и «Лилль» (+191).