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«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет

10 Февраля 2021, 14:28,

CIES Football Observatory порадовал любителей футбола очередным интересным исследованием. Клубы из топ-5 европейских лиг были оценены по трансферному балансу – разницей между доходами и расходами на рынке за период с лета 2016 года.

Самый низкий трансферный баланс у «Манчестер Сити» - минус 631 миллион евро. «Горожане» потратили более миллиарда евро, а заработали чуть менее четырёхсот тысяч. Второй самый низкий баланс по трансферам у «Манчестер Юнайтед», а тройку замыкает «Барселона», потратившая за этот период на трансферы больше всех – 1,171 миллиарда евро.

 

На обратной стороне рейтинга находятся «Аталанта» (+133 миллиона евро), «Лион» (+151) и «Лилль» (+191).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Лион, Аталанта, Лилль
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Комментарии (7)
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0
redwhite1959
10 Февраля 2021, 16:27

Глядя на первую таблицу, становится непонятно как соблюдается финансовый фэйр-плэй у ведущих клубов мира! И хотелось бы такую же таблицу посмотреть для клубов РПЛ.

0
Жигуль
10 Февраля 2021, 16:12

Интересно на чем Лилль и Монако, такие деньги срубили.

0
redwhite1959
10 Февраля 2021, 16:25

На продажах своих игроков в ведущие клубы мира.

1
ингерман
10 Февраля 2021, 15:47

ай.. ни о чем.. )))

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0
TwisTer
10 Февраля 2021, 15:47

Болельщики пригорода все время бочку катили на Челси потом на Сити. Теперь картина не такая уж и радужная у них.

1
Misha_diablo_football
10 Февраля 2021, 14:46

Добавьте сюда различные доходы-расходы клубов и будет вам картина с маслом... А там посмотрим насколько крут тот или иной клуб....

0
Zenituwka
10 Февраля 2021, 14:39

Да никто, собственно, и не сомневался.)

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