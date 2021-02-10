«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет

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10 Февраля 2021, 14:28,
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CIES Football Observatory порадовал любителей футбола очередным интересным исследованием. Клубы из топ-5 европейских лиг были оценены по трансферному балансу – разницей между доходами и расходами на рынке за период с лета 2016 года.
Самый низкий трансферный баланс у «Манчестер Сити» - минус 631 миллион евро. «Горожане» потратили более миллиарда евро, а заработали чуть менее четырёхсот тысяч. Второй самый низкий баланс по трансферам у «Манчестер Юнайтед», а тройку замыкает «Барселона», потратившая за этот период на трансферы больше всех – 1,171 миллиарда евро.
На обратной стороне рейтинга находятся «Аталанта» (+133 миллиона евро), «Лион» (+151) и «Лилль» (+191).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Манчестер Сити, Лион, Аталанта, Лилль
Глядя на первую таблицу, становится непонятно как соблюдается финансовый фэйр-плэй у ведущих клубов мира! И хотелось бы такую же таблицу посмотреть для клубов РПЛ.
Интересно на чем Лилль и Монако, такие деньги срубили.
На продажах своих игроков в ведущие клубы мира.
ай.. ни о чем.. )))
Болельщики пригорода все время бочку катили на Челси потом на Сити. Теперь картина не такая уж и радужная у них.
Добавьте сюда различные доходы-расходы клубов и будет вам картина с маслом... А там посмотрим насколько крут тот или иной клуб....
Да никто, собственно, и не сомневался.)