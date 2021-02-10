Лига чемпионов 2020-2021
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Ассоциации УЕФА поддержали реформу Лиги чемпионов

10 Февраля 2021, 12:28,

Состоялась конференция представителей ассоциаций-членов УЕФА, на которой обсуждалась реформа самого престижного клубного турнира - Лиги чемпионов.

Согласно данным Sky Sports, все участники поддержали новый формат проведения еврокубка. Планируется, что турнир будет расширен до 36 команд. Проводиться Лига чемпионов будет по так называемой «швейцарской системе» - каждый клуб сыграет по десять матчей с разными соперниками (по пять матчей дома и в гостях).

Отмечается, что окончательное решение об изменении формата престижного турнира примут не раньше апреля текущего года. Запуск нового проекта планируется в 2024-м году.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: УЕФА, Лига Чемпионов
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