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Во Франции раскрыли план УЕФА по реформе Лиги чемпионов

05 Февраля 2021, 14:48,

Ольга Сушкова

RMC Sport раскрыл план УЕФА по реформе Лиги чемпионов, который будет представлен национальным лигам и клубам.

Количество участников на групповой стадии планируется увеличить с 32 до 36. Команды проведут на этой стадии по десять игр по так называемой швейцарской системе без деления на группы.

Чтобы высвободить дополнительные даты под новый формат, некоторые чемпионаты будет предложено сократить по числу команд, например, с 20 до 18. Плюс есть вариант с отменой Кубка лиги в странах, где он проводится.

УЕФА также рассматривает систему защиты «исторических» команды на тот случай, если они не пройдут квалификацию в Лигу чемпионов через чемпионаты.

Также отмечается, что новый формат может позволить некоторым странам иметь по шесть команд в основной стадии Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лига Чемпионов
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Комментарии (7)
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1
andi
05 Февраля 2021, 15:32

Да в футбол стал зависит от больших денег.

2
ARTUR
05 Февраля 2021, 15:12

и поблажки ,, историческим ,, ( читайте - блатным ) командам , а где же спортивная часть футбола ??

0
HG2017
05 Февраля 2021, 16:00

Блатные - это типа ПСЖ, то есть неисторические.

1
Кар Карыч
05 Февраля 2021, 15:33

Поблажки уже давно практикуются.

1
Кар Карыч
05 Февраля 2021, 15:05

Зачем тогда вообще национальные чемпионаты?

0
HG2017
05 Февраля 2021, 15:59

Отборочные к ЛЧ.

0
Кар Карыч
05 Февраля 2021, 16:13

Так там одни и те же команды.

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