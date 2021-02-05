Во Франции раскрыли план УЕФА по реформе Лиги чемпионов

RMC Sport раскрыл план УЕФА по реформе Лиги чемпионов, который будет представлен национальным лигам и клубам.

Количество участников на групповой стадии планируется увеличить с 32 до 36. Команды проведут на этой стадии по десять игр по так называемой швейцарской системе без деления на группы.

Чтобы высвободить дополнительные даты под новый формат, некоторые чемпионаты будет предложено сократить по числу команд, например, с 20 до 18. Плюс есть вариант с отменой Кубка лиги в странах, где он проводится.

УЕФА также рассматривает систему защиты «исторических» команды на тот случай, если они не пройдут квалификацию в Лигу чемпионов через чемпионаты.

Также отмечается, что новый формат может позволить некоторым странам иметь по шесть команд в основной стадии Лиги чемпионов.