«РБ Лейпциг» может получить техническое поражение, если «Ливерпулю» не разрешат въехать в Германию или не будет найдено нейтральное поле

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03 Февраля 2021, 22:20,
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«РБ Лейпциг» рискует получить техническое поражение в Лиге чемпионов.
Как сообщает Sky Sports, руководство немецкого клуба обратилось к властям страны с просьбой разрешить «Ливерпулю» в особом порядке въехать в Германию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Если правительство Германии не даст разрешение, то «РБ Лейпциг» должен будет предложить нейтральное поле в стране, в которую без проблем смогут въехать оба клуба, если этого не произойдёт, то немцам будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
Напомним, что матч между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» запланирован на 16 февраля, а ответная встреча пройдёт 10 марта в Англии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг