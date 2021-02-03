«РБ Лейпциг» может получить техническое поражение, если «Ливерпулю» не разрешат въехать в Германию или не будет найдено нейтральное поле

«РБ Лейпциг» рискует получить техническое поражение в Лиге чемпионов.

Как сообщает Sky Sports, руководство немецкого клуба обратилось к властям страны с просьбой разрешить «Ливерпулю» в особом порядке въехать в Германию на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Если правительство Германии не даст разрешение, то «РБ Лейпциг» должен будет предложить нейтральное поле в стране, в которую без проблем смогут въехать оба клуба, если этого не произойдёт, то немцам будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Напомним, что матч между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем» запланирован на 16 февраля, а ответная встреча пройдёт 10 марта в Англии.