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Тебас: Инфантино поддерживает создание европейской суперлиги

31 Января 2021, 20:09,

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Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас призвал президента ФИФА Джанни Инфантино чётко высказать позицию по поводу отношения к созданию европейской суперлиги топ-клубами континента.

- В документах, которые есть в нашем распоряжении, упоминается 'w01', что четко указывается на мистера Инфантино, - заявил Тебас The Sun. - Считаю, что он должен немедленно публично заявить о своей позиции, а также объяснить причину посещения некоторых встреч, а также свою поддержку проекту в некоторых ситуациях. Если он публично скажет, что на 100% исключает возможность реализации проекта, мы начнем ему верить.

Напомним, что в последнее время все чаще появляется информация о новых раундах переговоров ведущих клубов о создании замены Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ФИФА, Джанни Инфантино, Хавьер Тебас
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