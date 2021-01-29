УЕФА собирается реформировать Лигу чемпионов

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29 Января 2021, 13:04,
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Формат проведения Лиги чемпионов может быть изменен, об этом рапортует издание AS.
Согласно информации источника, УЕФА планирует реформировать самый престижный клубный турнир на фоне стремления европейских топ-клубов организовать Суперлигу.
Источник отмечает, что глава УЕФА Александер Чеферин вступил в переговоры с пятью топ-клубами - «Манчестер Юнайтед», «Реалом», «Ювентусом», «ПСЖ» и «Фенербахче». Стороны намерены пересмотреть распределение доходов от проведения еврокубка.
Союз европейских футбольных ассоциаций планирует запуск реформированной Лиги чемпионов к 2024-му году.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: УЕФА, Лига Чемпионов
А турки каким боком здесь оказались?
топ клубы псж и внимание, фенербахче? лол
а причем здесь ПСЖ и Фенербахче?????
Вероятно это просто те клубы, до которых глава УЕФА Санёк смог дозвониться.