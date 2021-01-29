Лига чемпионов 2020-2021
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УЕФА собирается реформировать Лигу чемпионов

29 Января 2021, 13:04,


Формат проведения Лиги чемпионов может быть изменен, об этом рапортует издание AS.

Согласно информации источника, УЕФА планирует реформировать самый престижный клубный турнир на фоне стремления европейских топ-клубов организовать Суперлигу.

Источник отмечает, что глава УЕФА Александер Чеферин вступил в переговоры с пятью топ-клубами - «Манчестер Юнайтед», «Реалом», «Ювентусом», «ПСЖ» и «Фенербахче». Стороны намерены пересмотреть распределение доходов от проведения еврокубка.

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует запуск реформированной Лиги чемпионов к 2024-му году.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: УЕФА, Лига Чемпионов
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Комментарии (4)
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1
Spirit
29 Января 2021, 13:55

А турки каким боком здесь оказались?

0
BESTJuventus10
29 Января 2021, 13:26

топ клубы псж и внимание, фенербахче? лол

0
NOBODY
29 Января 2021, 13:15

а причем здесь ПСЖ и Фенербахче?????

2
3Tituli
29 Января 2021, 13:20

Вероятно это просто те клубы, до которых глава УЕФА Санёк смог дозвониться.

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