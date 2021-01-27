Российские клубы узнали своих соперников по 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА

Сегодня, 27 января, прошла жеребьёвка 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА.

Московский «Локомотив» дома встретится с «Ференцварошем», «Зенит» примет «Ренн», а «Краснодар» в гостях сыграет с «Аяксом».

«Чертаново», идущий по Пути чемпионов стран, сыграет с «Маккаби» из Хайфы.

Отметим, что турнир разделён на два Пути. Первый – Путь Лиги чемпионов, в нем принимают участие 32 клуба, которые играли на групповом этапе Лиги чемпионов. Второй – Пути чемпионов стран, в котором принимают участие победители национальных юношеских чемпионатов.

Отметим, что донецкий «Шахтёр» примет «Порту», а киевское «Динамо» дома сыграет с «Барселоной».