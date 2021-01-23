ФИФА запретила Суперлигу: Что будет дальше

В четверг появилась информация, что ФИФА совместно со всеми конфедерациями выступила против Суперлиги, которую хотят создать европейские клубы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что будет дальше.

В четверг появилось сообщение, что ФИФА против создания европейской Суперлиги, о которой грезят топ-клубы. В качестве санкции за участие в ней называется недопуск футболистов к турнирам под эгидой этой организации и всех континуальных конфедераций. Иными словами, игроков шантажируют дисквалификацией на чемпионаты мира, Евро, Копа Америка и так далее.

Это главный рычаг, который есть у ФИФА. Любой футболист может стать перед выбором: или побороться за детскую мечту о победе на чемпионате мира (Евро/Копа Америка) за родную страну, или играть за очень большую зарплату в каком-то клубе. По крайней мере так эту ситуацию видит ФИФА. Однако всё не так просто.

В истории спорта есть много примеров, когда существуют параллельные организации, проводящие разные турниры. На примере хоккея это видно отчетливее всего. Есть свой чемпионат мира, который, будем честны, далеко не самый интересный турнир, зато его проводит Международная хоккейная организация. Есть Олимпиада, куда каждые четыре года на протяжении нескольких десятилетий (до самой последней) приезжали сильнейшие хоккеисты из НХЛ, и именно этот турнир считался главным на уровне сборных. А помимо этого существовал ещё и Кубок мира, который проводился под эгидой НХЛ. Забавно, что бывали случаи, когда на разных турнирах хоккеисты выступали за разные национальные сборные.

ФИФА поставила на кон участие в своём чемпионате мира, а также в турнирах под эгидой конфедераций. Однако надо понимать, что запретить кому-то организовать параллельный турнир с такой идеей довольно сложно. Ни у кого нет и не может быть монополии и исключительности на организацию.

Ситуация может обернуться интересными поворотами. В частности, МОК, который явно не находится с ФИФА в дружеских отношениях, может, что называется, перехватить повестку. Организация может повысить уровень и значимость футбольного турнира на Олимпиаде, допустив любых футболистов. Кроме того, организаторы европейской Суперлиги в состоянии и сами организовать аналог чемпионата мира. Если сильнейшие футболисты будут играть за клубы-участники Суперлиги, то именно их чемпионат мира станет более интересным и конкурентным.

В настоящее время заявление ФИФА едва ли можно расценивать как конец идеи Суперлиги. Безусловно, теперь организаторам турнира надо будет думать о том, как удовлетворить личные амбиции футболистов, и это важно. С другой стороны, они получили новую возможность — не только отобрать у УЕФА деньги за Лигу чемпионов, но и конкурировать с ФИФА за выручку от чемпионата мира.

В ФИФА наверняка понимают, что турнир наподобие чемпионата мира можно организовать, хотя, конечно, придётся начинать с нуля. Как минимум международная организация оттянет момент принципиального решения о создании Суперлиги. Однако, возможно, заявление ФИФА можно трактовать иначе — как настойчивое предложение включить международную организацию в обсуждение вопроса. Ведь, как говорится, если не можешь противостоять процессу, то попробуй его возглавить.

В общем, заявление ФИФА — это точно не конец идеи Суперлиги, а лишь новая вводная.

Андрей Центров