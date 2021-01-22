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EA Sports опубликовала символическую сборную 2020 года, в неё вошёл Роналду, Месси - нет

22 Января 2021, 20:35,

Global Look Press

EA Sports опубликовала в «Твиттере» символическую сборную 2020 года в FIFA 2021.

Нойер («Бавария»), Дэвис («Бавария»), Рамос («Реал»), ван Дейк («Ливерпуль»), Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), де Брёйне («Манчестер Сити»), Киммих («Бавария»), Роналду («Ювентус»), Левандовски («Бавария»), Мбаппе (ПСЖ»).

Символическая сборная была определена голосованием. Интересно, что в списке лучших одиннадцати отсутствует нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Сразу четыре игрока «Баварии» попали в сборную, напомним, что мюнхенский клуб выиграл все возможные трофеи в прошлом сезоне.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ea Sports
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Комментарии (1)
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1
Underdog
22 Января 2021, 21:53

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