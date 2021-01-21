ФИФА: «Мы не признаем европейскую Суперлигу»

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21 Января 2021, 14:52,
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ФИФА совместно с шестью футбольными конфедерациями выступило с заявлением относительно возможного создания европейской Суперлиги.
«Европейская Суперлига не будет признана ни ФИФА, ни одной из шести конфедераций. Любой клуб или игрок, участвующий в этом турнире, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией.
Единственным всемирным клубным соревнованием ФИФА признает клубный чемпионат мира», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной федерации футбола.
Отметим, что идею создания европейской Суперлиги поддержали несколько топ-клубов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ФИФА
без топ клубов и их футболистов, без взносов от этих клубов, ваша фифа развалится за пару лет, будете смотреть дворовое подобие футболистов и называть это футболом.