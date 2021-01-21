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ФИФА: «Мы не признаем европейскую Суперлигу»

21 Января 2021, 14:52,

twitter.com

ФИФА совместно с шестью футбольными конфедерациями выступило с заявлением относительно возможного создания европейской Суперлиги.

«Европейская Суперлига не будет признана ни ФИФА, ни одной из шести конфедераций. Любой клуб или игрок, участвующий в этом турнире, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией.

Единственным всемирным клубным соревнованием ФИФА признает клубный чемпионат мира», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной федерации футбола.

Отметим, что идею создания европейской Суперлиги поддержали несколько топ-клубов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ФИФА
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Комментарии (1)
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BESTJuventus10
21 Января 2021, 15:24

без топ клубов и их футболистов, без взносов от этих клубов, ваша фифа развалится за пару лет, будете смотреть дворовое подобие футболистов и называть это футболом.

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