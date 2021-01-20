​Роналду, Месси, Неймар и Левандовски – в команде года от УЕФА

|
20 Января 2021, 14:26,
|
|
На официальном сайте УЕФА были опубликованы результаты опроса среди болельщиков, по итогам которого была определена команда 2020 года.
Сложно сказать, как бы в жизни могла сыграть такая команда, учитывая её явный перекос в сторону нападения.
Полностью состав выглядит следующим образом: Нойер – Киммих, Рамос, ван Дейк, Дэвис – Алькантара, де Брёйне – Месси, Неймар, Роналду – Левандовски.
Отметим, что в прошлом году Лигу чемпионов выиграла «Бавария», которая в финальной игре в Лиссабоне минимально обыграла «ПСЖ». Мюнхенцев в сборной УЕФА представляют четыре футболиста.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос, Роберт Левандовски, Мануэль Нойер, Виргил Ван Дейк, Кевин де Брёйне, Тьяго Алькантара, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис