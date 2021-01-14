Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поддерживает изменение формата Лиги чемпионов.

«Групповой этап Лиги чемпионов становится скучноватым», - рассказал Румменигге, не став говорить о планах УЕФА по реформе этой стадии.

Вместе с тем представителю «Баварии» понравился вынужденный формат финала восьми в Лиге чемпионов, проведённый в прошлом сезоне в Лиссабоне.

«Система на вылет, где победитель получает всё, а проигравший – ничего. В классическом формате проигравший получает шанс в ответном матче, а здесь он вылетает. Это было очень увлекательно», - сказал Румменигге клубному телевидению «Баварии».