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14 Января 2021, 18:45,
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Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поддерживает изменение формата Лиги чемпионов.
«Групповой этап Лиги чемпионов становится скучноватым», - рассказал Румменигге, не став говорить о планах УЕФА по реформе этой стадии.
Вместе с тем представителю «Баварии» понравился вынужденный формат финала восьми в Лиге чемпионов, проведённый в прошлом сезоне в Лиссабоне.
«Система на вылет, где победитель получает всё, а проигравший – ничего. В классическом формате проигравший получает шанс в ответном матче, а здесь он вылетает. Это было очень увлекательно», - сказал Румменигге клубному телевидению «Баварии».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге
групповой этап это отстой ... в нем нет соре5вновательной составляющей , нет сенсаций , нет интриги , грандов по любому как то вытаскивают в другой этап , щахтер отвозил Реал , но он за бортом , так же было и с ЦСКА когда они отымели сливочных