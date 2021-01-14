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​Румменигге поддерживает изменение формата Лиги чемпионов

14 Января 2021, 18:45,

twitter.com

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поддерживает изменение формата Лиги чемпионов.

«Групповой этап Лиги чемпионов становится скучноватым», - рассказал Румменигге, не став говорить о планах УЕФА по реформе этой стадии.

Вместе с тем представителю «Баварии» понравился вынужденный формат финала восьми в Лиге чемпионов, проведённый в прошлом сезоне в Лиссабоне.

«Система на вылет, где победитель получает всё, а проигравший – ничего. В классическом формате проигравший получает шанс в ответном матче, а здесь он вылетает. Это было очень увлекательно», - сказал Румменигге клубному телевидению «Баварии».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге
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Комментарии (2)
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0
alexandron
14 Января 2021, 20:08
Лапух)))
0
ARTUR
14 Января 2021, 18:52

групповой этап это отстой ... в нем нет соре5вновательной составляющей , нет сенсаций , нет интриги , грандов по любому как то вытаскивают в другой этап , щахтер отвозил Реал , но он за бортом , так же было и с ЦСКА когда они отымели сливочных

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