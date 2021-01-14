Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн активно фигурируют в трансферных слухах. Причём зачастую появляется информация, что тот или иной клуб выбирает кого-то одного из них. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется такому подходу.

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн – два форварда экстра-класса, которые в скором времени, видимо, сменят клуб. Француз хочет сменить «ПСЖ» на что-то более статусное. Всё же, выступая в Лиге 1, сложно выиграть «Золотой мяч», а у нападающего есть такие намерения. Что касается норвежца, то он защищает цвета дортмундской «Боруссии» – с ней не то что «Золотой мяч», но даже чемпионат Германии выиграть сложновато.

Слухов вокруг обоих много, но всё равно они сводятся к довольно ограниченному числу клубов. Просто позволить себе трансфер Мбаппе или Холанна могут всего несколько команд. Тем не менее, порой появляются новости о том, что якобы тот или иной клуб выбирает кого-то одного из них. Или ходят слухи, что кто-то постарается купить одного, а если не получится, то возьмёт другого. Это, честно говоря, удивляет. Хотя Мбаппе и Холанн – форварды, но стилистически они сильно отличаются и обладают разными сильными сторонами.

Возьмём, например, «Барселону», которая ищет нового форварда. В стан каталонцев сватают и француза, и норвежца, якобы «блауграна» хочет приобрести кого-то из них. Однако представить норвежца в «Барселоне» довольно сложно. Холанн – типичный страйкер, игрок штрафной и последнего касания. Конечно, норвежец может протащить мяч, но вот действовать в подыгрыше не совсем его. «Барселона» же исторически стилистически заточена под другой футбол. Даже приход Кумана не смог это пока изменить. И вот Мбаппе как раз каталонцам больше подходит.

А вот «Реалу» ударный форвард, кажется, в самый раз. Холанн выглядит довольно органичной заменой для Бензема, который в первую очередь нацелен на забитые мячи. В свою очередь Мбаппе в качестве наконечника не выглядит стопроцентно подходящей фигурой. С другой стороны, француз может стать партнёром для того же Бензема. Однако опять же странно, почему появляются разговоры, что «Реал» выбирает кого-то одного из них.

Как уже отмечалось выше, выбор между Мбаппе и Холанном может быть только в плане денег, купить обоих довольно сложно. Если рассматривать с этой стороны, то ситуация получается интересная. С одной стороны, Мбаппе выглядит более разносторонним футболистом, который готов подстраиваться под партнёров, внедряться в разные схемы. Пожалуй, он более способный, может создать гол абсолютно из ничего, но его главный козырь – это скорость, и когда она пропадёт, то нападающий резко сдаст.

Холанн же как раз более простой игрок с точки зрения функций. Хотя он тоже обладает высокой скоростью, кажется, когда она пропадёт, норвежец всё равно продолжит забивать. С другой стороны, такие страйкеры меньше подвластны возрасту и каким-то внешним факторам. Левандовски – яркий тому пример: поляк взрослеет, меняет клубы, партнёров, тренеров, а все равно забивает пачками. При этом, если соперник находит возможность не довести до него мяч, то и толку от него мало. Самостоятельно Левандовски гол не придумает.

На самом деле любопытно было бы посмотреть на связку Мбаппе – Холанн, которая может быть очень даже интересной. Так что любому клубу было бы куда логичнее не выбирать кого-то из них, а стремиться найти способы для покупки обоих.

Андрей Центров