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​Назван лучший футбольный судья десятилетия

13 Января 2021, 19:29,

Евро-Футбол.Ру

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных арбитров десятилетия.

Чтобы составить объективный рейтинг, IFFHS брала рейтинг каждого конкретного года и присваивала арбитрам баллы. Лучший арбитр года получал 20 баллов, второй лучший арбитр – 19 баллов, третий лучший арбитр – 17 баллов и так далее до двадцатого места.

За отрезок с 2011 по 2020 год больше всего баллов набрал немец Феликс Брых. Он всего лишь на один балл опередил Джюнейта Чакыра из Турции. Тройку лучших рефери прошедшего десятилетия замкнул голландец Бьорн Кёйперс.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Джюнейт Чакыр, Бьорн Кёйперс, Феликс Брых
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