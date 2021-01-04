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Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме»: «Лучший бомбардир всех времён»

04 Января 2021, 20:24,

Instagram

Легендарный бразилец Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме».

В списке достижений появилась следующая надпись: «Лучший бомбардир всех времён – 1283 мяча».

Заметим, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче с «Удинезе» (4:1), забив свой 758-й гол в карьере. СМИ начали сообщать, что португалец обошёл Пеле по количеству забитых мячей. В официальных источниках было указано, что экс-нападающий «Сантоса» забил 757 мячей.

Ранее «Сантос» выступил с заявлением, что Пеле забил за клуб 1091 гол. В сообщаении бразильского клуба отмечалось, что неправильно считать только голы в официальных матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Пеле
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Комментарии (4)
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0
Underdog
04 Января 2021, 21:09

Ромарио тоже играл до старости на чемпионатах округа,чтобы забить 1000 голов. А потом требовал засчитать эти мячи как официальные.
Хм, и тоже бразилец)))

0
Super fanat
04 Января 2021, 20:38

Забавная логика... Давайте тогда считать голы Роналду в товарищеских матчах. Занимательная статистика выйдет :) Я понимаю, старик гордится рекордом, но никогда бы не подумал, что он такое ЧСВ...

0
Underdog
04 Января 2021, 21:06

А с голами на тренировках что тогда делать)))

0
Zenituwka
04 Января 2021, 21:03

Ага, а сколько ещё во дворе за свою жизнь наклепали))) Тоже в копилку добавить) Ладно, старому можно, всё-таки старик уже))

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