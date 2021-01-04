Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме»: «Лучший бомбардир всех времён»

Легендарный бразилец Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме».

В списке достижений появилась следующая надпись: «Лучший бомбардир всех времён – 1283 мяча».

Заметим, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче с «Удинезе» (4:1), забив свой 758-й гол в карьере. СМИ начали сообщать, что португалец обошёл Пеле по количеству забитых мячей. В официальных источниках было указано, что экс-нападающий «Сантоса» забил 757 мячей.

Ранее «Сантос» выступил с заявлением, что Пеле забил за клуб 1091 гол. В сообщаении бразильского клуба отмечалось, что неправильно считать только голы в официальных матчах.