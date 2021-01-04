Месси не попал в сборную 2020 года от L’Equipe, Роналду и Неймар – в составе

|
04 Января 2021, 14:44,
|
|
Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную прошлого года. В ней не нашлось места для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. В группе атаки располагаются Неймар, Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.
Полностью сборная выглядит следующим образом: Мануэль Нойер («Бавария») – Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария») - Йозуа Киммих («Бавария»), Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») – Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария).
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос, Роберт Левандовски, Мануэль Нойер, Виргил Ван Дейк, Кевин де Брёйне, Тьяго Алькантара, Трент Александер-Арнольд, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис