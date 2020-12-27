Кирьяков ставит голландскую и бельгийскую лигу выше РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо», немецкого «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков дал оценку силе Премьер-лиги.

«Раньше мы говорили, что мы уступаем топ-лигам, но после этих топ-чемпионатов мы, наверное, самые сильные. Оказывается, нет. Наверное, чемпионаты Бельгии и Нидерландов стоят сейчас повыше», - заявил бывший наставник тульского «Арсенала» в интервью Rusfootball.

В еврокубковом сезоне 2020/21 представители российского футбола одержали лишь одну победу в 24 матчах группового раунда. Только «Краснодар» получил право продолжить борьбу в поединках на выбывание.