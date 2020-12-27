«Реал» - лучший клуб 21 века по версии Globe Soccer, «Бавария» - 2020 года

Мадридский «Реал» - лучший клуб 21 века по версии Globe Soccer.

«Сливочные» за последние двадцать лет семь раз побеждали в чемпионате Испании, два раза Кубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.

Лучшим клубом 2020 года была признана мюнхенская «Бавария», выигравшая в прошлом сезоне Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Отметим, что сразу два представителя «Баварии» получили индивидуальные награды от Globe Soccer. Нападающий немецкого клуба Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом 2020 года, а наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик стал лучшим тренером года.