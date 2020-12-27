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«Реал» - лучший клуб 21 века по версии Globe Soccer, «Бавария» - 2020 года

27 Декабря 2020, 19:35,

Global Look Press

Мадридский «Реал» - лучший клуб 21 века по версии Globe Soccer.

«Сливочные» за последние двадцать лет семь раз побеждали в чемпионате Испании, два раза Кубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.

Лучшим клубом 2020 года была признана мюнхенская «Бавария», выигравшая в прошлом сезоне Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Отметим, что сразу два представителя «Баварии» получили индивидуальные награды от Globe Soccer. Нападающий немецкого клуба Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом 2020 года, а наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик стал лучшим тренером года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Бавария
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