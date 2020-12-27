Левандовски – лучший футболист года по версии Globe Soccer, Пике и Касильяс были награждены за карьерные достижения

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27 Декабря 2020, 19:29,
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Globe Soccer признал нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского лучшим футболистом года.
Помимо польского форварда, на награду претендовали Чиро Иммобиле («Лацио»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Маркиньос («ПСЖ»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»).
Отметим, что экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс и защитник «Барселоны» Жерар Пике были награждены за карьерные достижения.
Что касается Левандовского, то он получил и награду лучшему футболисту года по версии ФИФА. «Бавария» Роберта выиграла все возможные трофеи в прошлом сезоне.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Роберт Левандовски, Икер Касильяс, Херард Пике