Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович создал команду своей мечты

«Я выбираю одиннадцать игроков за их силу или привязанность. Тех, кто что-то мне дал. Вратарём будет Джанлуиджи Буффон. Я играл с ним в «Ювентусе», это была особенная команда, о которой у меня остались прекрасные воспоминания. Я был молод, все относились ко мне, как я сейчас отношусь к молодым игрокам «Милана». Им было чему меня научить.

Левый защитник – мой друг Максвелл. В центр поставлю Алессандро Несту и Фабио Каннаваро. Фабио был сумасшедшим, он возил меня по Неаполю на своём скутере. Справа в обороне – Майкон. Когда он пришёл в «Интер», его считали не таким сильным, каким он был.

Дальше идёт Павел Недвед, который улучшил меня сильнее, чем кто-либо другой. Когда я увидел его, то понял, что я делаю недостаточно. Он всегда тренировался, он был машиной. В центре поля в моей сборной будут Патрик Виейра и Хави – два чемпиона.

Атака проста. Атакующим полузащитником будет Зинедин Зидан, а на острие будут феноменальный Роналдо и величайший Диего Марадона. А я буду тренером этой команды. Кто знает, возможно, однажды я действительно смогу стать тренером», - сказал Ибрагимович.