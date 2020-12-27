Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ибрагимович создал команду своей мечты

27 Декабря 2020, 15:33,

Instagram

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович создал команду своей мечты

«Я выбираю одиннадцать игроков за их силу или привязанность. Тех, кто что-то мне дал. Вратарём будет Джанлуиджи Буффон. Я играл с ним в «Ювентусе», это была особенная команда, о которой у меня остались прекрасные воспоминания. Я был молод, все относились ко мне, как я сейчас отношусь к молодым игрокам «Милана». Им было чему меня научить.

Левый защитник – мой друг Максвелл. В центр поставлю Алессандро Несту и Фабио Каннаваро. Фабио был сумасшедшим, он возил меня по Неаполю на своём скутере. Справа в обороне – Майкон. Когда он пришёл в «Интер», его считали не таким сильным, каким он был.

Дальше идёт Павел Недвед, который улучшил меня сильнее, чем кто-либо другой. Когда я увидел его, то понял, что я делаю недостаточно. Он всегда тренировался, он был машиной. В центре поля в моей сборной будут Патрик Виейра и Хави – два чемпиона.

Атака проста. Атакующим полузащитником будет Зинедин Зидан, а на острие будут феноменальный Роналдо и величайший Диего Марадона. А я буду тренером этой команды. Кто знает, возможно, однажды я действительно смогу стать тренером», - сказал Ибрагимович.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Златан Ибрагимович, Зинедин Зидан, Джанлуиджи Буффон, Диего Марадона, Роналдо, Хави Эрнандес, Майкон, Фабио Каннаваро, Патрик Виейра, Павел Недвед, Алессандро Неста, Максвелл
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Кар Карыч
27 Декабря 2020, 15:53

В команде ни одного инопланетянина. Кошмар...

0
Zenituwka
27 Декабря 2020, 15:43

Я думал 11 Златанов...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола