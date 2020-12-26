«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

УЕФА представил рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов. Лучшим среди представителей России стал московский «Спартак», занявший в этом списке 34-ю строчку.

Столичный ЦСКА стал 45-м, петербургский «Зенит» расположился на 58-й позиции, «Локомотив» занял 91-е место.

Лучшим клубом в истории турнира признан мадридский «Реал», который является рекордсменом по победам в Лиге чемпионов. Второе место заняла мюнхенская «Бавария», выигравшая титул в прошлом сезоне. Топ-3 замкнула каталонская «Барселона».

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов клубы из России завершили свое участие на групповой стадии.