Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

26 Декабря 2020, 12:32,

Global Look Press

УЕФА представил рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов. Лучшим среди представителей России стал московский «Спартак», занявший в этом списке 34-ю строчку.

Столичный ЦСКА стал 45-м, петербургский «Зенит» расположился на 58-й позиции, «Локомотив» занял 91-е место.

Лучшим клубом в истории турнира признан мадридский «Реал», который является рекордсменом по победам в Лиге чемпионов. Второе место заняла мюнхенская «Бавария», выигравшая титул в прошлом сезоне. Топ-3 замкнула каталонская «Барселона».

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов клубы из России завершили свое участие на групповой стадии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
26 Декабря 2020, 13:52

А где Милан, Ливерпуль и другие....

1
Diman777
26 Декабря 2020, 12:46

Ну не разрешают вилкову, иванову и карсёву судить в лч - санкции)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола