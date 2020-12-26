Радимов - выступлении «Зенита» в ЛЧ: «Результаты неудачные, но зацикливаться не надо»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов оценил выступление первой команды в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

«Результаты неудачные, но зацикливаться не надо. Жизнь продолжается, проиграв сегодня, через неделю ты можешь исправиться.

Надеюсь, Семаку дадут время и в следующем году он исправит ошибки», - поведал специалист в эфире программы «Такой футбол».

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «сине-бело-голубые» набрали лишь одно очко в шести поединках. «Зенит» занял последнее место в квартете F, где соперниками российского чемпиона были дортмундская «Боруссия», римский «Лацио» и бельгийский «Брюгге».