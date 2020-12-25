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Левандовски – лучший футболист 2020 года по версии The Guardian

25 Декабря 2020, 00:00,

Global Look Press

Британское издание The Guardian назвало нападающего «Баварии» Роберта Левандовского лучшим футболистом по итогам уходящего года.

На втором месте расположился нападающий «Барселоны» Лионель Месси, на третьем – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, на четвертом – полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, а на пятом – сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане.

Напомним, что Левандовски выиграл все возможные трофеи с «Баварией» в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне Роберт сыграл за мюнхенский клуб восемнадцать матчей во всех турнирах, забил двадцать голов и отдал пять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роберт Левандовски
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