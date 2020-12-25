Левандовски – лучший футболист 2020 года по версии The Guardian

Британское издание The Guardian назвало нападающего «Баварии» Роберта Левандовского лучшим футболистом по итогам уходящего года.

На втором месте расположился нападающий «Барселоны» Лионель Месси, на третьем – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, на четвертом – полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, а на пятом – сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане.

Напомним, что Левандовски выиграл все возможные трофеи с «Баварией» в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне Роберт сыграл за мюнхенский клуб восемнадцать матчей во всех турнирах, забил двадцать голов и отдал пять голевых передач.