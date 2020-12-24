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​Аршавин: «УЕФА не хочет видеть «Зенит» в Лиге чемпионов»

24 Декабря 2020, 18:13,

twitter.com

Андрей Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну высказался по поводу Лиги чемпионов и перспектив «Зенита».

«Мы не можем ставить задачи дойти до решающих стадий Лиги чемпионов? По большому счёту «Зенит» мог бы реализовать такие амбиции, если бы не было финансового fair play. Можно было бы накупить игроков… Ведущие клубы Европы находятся на другом финансовом уровне.

«Барселона» может рассчитывать свой бюджет из 750 миллионов долларов, а «Зенит» только из 200, потому что клуб не может заработать больше. Соответственно, «Зенит» уже не может быть конкурентоспособен. Если раньше в той же АПЛ 4-5 клубов зарабатывали больше, чем «Зенит», то сейчас и другие команды из Англии превосходят «Зенит» по заработку.

Мне кажется, что УЕФА и европейским командам неинтересно видеть «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов, да даже в группе. Они бы лучше играли между собой, потому у «Зенита» нет рынка. «Барселоне» лучше играть с «Аталантой», чем с «Зенитом». Хотя «Зенит» - это Россия, богатая команда.

Газпром – спонсор УЕФА, да. Но как участник соревнований «Зенит» не интересен. Потому что нет рынка, потому что это не приносит денег. Они могут обойтись и без нас», - сказал Аршавин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Андрей Аршавин
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Комментарии (3)
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0
HG2017
24 Декабря 2020, 19:26

Вот когда прав, тогда прав!

0
snk6565
24 Декабря 2020, 19:07

А зачем это унылое г***о в плей офф??...фейр плей им теперь не угодил...ребята, газпром убыточная контора...им точно не до вас...знайте свое место

0
RoyT123
24 Декабря 2020, 18:50

скажи это краснодару

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